Czwartek z burzami na zachodzie i południu. Będzie padać także w Małopolsce

W czwartek na wschodzie i północy kraju będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć 90 km/h. Kolejne dni będą ciepłe, ale mogą pojawiać się burze.