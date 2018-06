Czwartek z opadami. W kolejnych dniach cieplej i burzowo

W czwartek na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce okresami pojawią się opady deszczu do 5-20 mm. W górach możliwe są burze. Przelotne opady deszczu do 3 mm możliwe są także na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Wybrzeżu i południu do 24 st. C w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W burzach porywy mogą osiągnąć 90 km/godz. W kolejnych dniach będzie cieplej oraz pojawi się więcej burz.