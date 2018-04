Katarzyna Groniec, gość MUZOtoku, o najnowszej swojej płycie pt. Ach!: "Powstawała bardzo długo"

Pierwsza piosenka pojawiła się niemal sześć lat temu. W międzyczasie koncertowałam z utworami Agnieszki Osieckiej i mój krążek musiał poczekać. Zagraliśmy aż 189 koncertów "Osieckiej". To taki mały rekord. Wokalistka, kompozytorka i aktorka przyznaje, że utwór "Nie kocham" na początku wcale jej się nie podobał, choć to najbardziej radiowy kawałek na płycie. - To utwór, który ma karierę od pucybuta do milionera - przyznaje artystka w rozmowie z Tomaszem Dereszyńskim. - Po jakimś czasie nie mogłam się od niej odczepić - dodaje Katarzyna Groniec.