Kraków. Poważny program odcinek 11. Sprostowanie

Urzędnicy reagują na "Poważny program". Po raz pierwszy zamieścili sprostowanie do zawartych w nim treści, odnosząc się do odcinka "MOPS ma własną gazetę". Cieszy nas zainteresowanie magistratu cyklem Krowoderskiej. I jednocześnie martwi to, że w pozostałe odcinki programu często opowiadały o sprawach bulwersujących, a sprostowania się nie pojawiały.