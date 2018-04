Kultura Gazura. Film "120 uderzeń serca" i otwarcie Muzeum Podgórza

W najnowszym wydaniu Kultury Gazura zapraszamy do kin na "120 uderzeń serca". To opowieść o ludziach zarażonych wirusem HIV. Film wchodzi obecnie na ekrany polskich kin i pojawi się na festiwalu Netia Off Camera, który właśnie rozpoczyna się w Krakowie. Przed nami również weekend otwarcia w nowym krakowskim muzeum, czyli w Muzeum Podgórza. Zaprosimy Was również do Mocaku, gdzie właśnie otwiera się kilka nowych wystaw.