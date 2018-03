Magnes. Kultura Gazura. "Lady Bird" oraz wystawy w Tarnowie i Krakowie

Jak w każdy piątek Łukasz Gazur ma dla Was interesujące propozycje na nadchodzący weekend i następny tydzień. Na początek zaglądamy do kin, gdzie możemy zobaczyć "Lady Bird", czyli wyjątkową opowieść o dorastaniu. Ponadto zajrzymy na wystawy do tarnowskiej galerii BWA, oraz do Domu Norymberskiego w Krakowie.