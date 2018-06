Magnes. Kultura Gazura. Nowa, francuska komedia w kinach i Festiwal Miłosza

Co zrobić kiedy małżeństwo z kilkuletnim stażem przeżywa kryzys? Odpowiedź znajdziecie w nowej, francuskiej komedii o tytule ,,A może by tak trójkącik?". Oprócz tego w nowym odcinku o Festiwalu Miłosza. To największe wydarzenie poetyckie w tej części Europy. Tytuł tegorocznej edycji brzmi "Rok Myśliwego".