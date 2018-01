"Magnes. Kultura Gazura" (odc. 33). "Pomniejszenie" oraz spacer "Kryminalny Kraków po zmroku"

Jak zwykle na początku naszego programu "Magnes. Kultura Gazura" zaglądamy do kin. Tym razem przedstawiamy film pt. "Pomniejszenie", który mówi o świecie przyszłości. Zaprosimy Was również do Cricoteki na wystawę Zbigniewa Gostomskiego i jednocześnie na spotkanie z naukowcami nauk ścisłych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi jakie zbrodnie przeszłości kryją mury Krakowa, wybierzcie się koniecznie z przewodnikiem na spacer "Kryminalny Kraków po zmroku". Całkowity dochód ze sprzedaży biletów na ten spacer zostanie przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.