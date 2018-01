"Magnes. Kultura Gazura" (odc. 35). "Tamte dni, tamte noce"

Zapraszamy na kolejny odcinek programu "Magnes. Kultura Gazura". Dzisiaj proponujemy niezwykłą opowieść o relacji dwóch mężczyzn podszytej erotyzmem, którą możecie zobaczyć w kinach. "Tamte dni, tamte noce" to jeden z oscarowych faworytów. Zaprosimy Was też na spotkanie z Tadeuszem Bystrzakiem, autorem albumu "Talowski", książki opowiadającej o architekturze. Zajrzymy również do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Nie zabraknie także propozycji dla fanów muzyki.