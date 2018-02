"Magnes. Kultura Gazura" (odc. 37). The Disaster Artist i wystawa Titanic - Prawdziwa Historia

Zapraszamy na kolejny odcinek programu kulturalnego "Magnes. Kultura Gazura". Dzisiaj opowiemy o "The Disaster Artist", kolejnym filmie nominowanym do Oscara, który trafił do polskich kin. Zaprosimy Was również na wystawę o Titanicu, otwartej w budynku Hotelu Forum w Krakowie, gdzie zobaczycie obiekty wyłowione z tego statku. Z kolei Teatr Barakah ma dla Was spektakl "Elling", przedstawiający dwóch mieszkańców zakładu psychiatrycznego, którzy po latach opuszczają go i spróbują zmierzyć się z życiem.