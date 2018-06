Magnes. Kultura Gazura. "Zimna wojna" oraz koncert Lenny'ego Kravitza

Dziś w naszym programie zapraszamy m.in. do kin na film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna", który zachwycił krytyków na festiwalu w Cannes. Największymi atutami są piękne czarno-białe zdjęcia i fenomenalna wręcz gra aktorska. Przypomnimy również o piątkowym występie Lenny'ego Kravitza Tauron Arenie. Zabierzemy Was również do Nowego Sącza, do Miasteczka Galicyjskiego na spektakl "Rabacja".