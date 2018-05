Mówimy po krakosku. A Ty masz swój "cyferblat"?

Mówimy po krakosku. W najnowszym odcinku powiemy kilka słów o...cyferblacie. Słowo to oznacza tarczę od zegarka, do którego mieliśmy w Krakowie ogromny szacunek. Dlaczego? Zapraszamy do obejrzenia programu.