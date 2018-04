Mówimy po krakowsku. Kto i jak "ukradł" nam sernik krakowski?

O krakusach mówiło się, że są zapatrzeni w Wiedeń. Stamtąd czerpaliśmy obyczaje, tradycje, kochaliśmy walce. Ale to nie do końca prawda. Kraków też wiele ofiarował Wiedniowi! Przykładowo...to oni "ukradli" nam nasz największy przysmak - sernik! Na świecie znany jest jako ''sernik wiedeński'', a przecież to nasze, regionalne ciasteczko. Jak to się stało?