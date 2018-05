Piątek wciąż z opadami. Poprawa pogody od soboty

Pogoda na piątek 18 maja. W piątek na Pomorzu Zachodnim będzie pogodnie i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze będą pojawiały się przelotne opady deszczu do 5-20 mm. Na północnym-wschodzie oraz na zachodzie i południu mogą występować burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Podkarpaciu, 18 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy mogą dojść do 80 km/godz. W kolejnych dniach pogoda poprawi się. W większości kraju wyjrzy słońce i zrobi się cieplej.