Piątek z deszczem i burzami w całym kraju. Weekend pochmurny

W piątek przelotne opady deszczu i burze będą pojawiać się w całym kraju. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h. Weekend zapowiada się pogodnie tylko na zachodzie. Na pozostałym obszarze pokropi przelotny deszcz oraz mogą występować burze.