Pogoda 7 czerwca. Czwartek bezchmurny w całym kraju. Od piątku cieplej i burzowo

Pogoda na czwartek, 7 czerwca. Czwartek będzie kolejnym dniem z dużą ilością słońca. W całym kraju powinno być bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. Od piątku znowu do Polski wrócą burze i cieplejsze powietrze. W weekend na południu termometry pokażą ponad 30 st. C.