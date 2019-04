Pogoda na czwartek, 18 kwietnia. Znów będzie słonecznie

W całym kraju będzie pogodnie. Najniższa temperatura wystąpi na Suwalszczyźnie - 16 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam termometry pokażą 20 st. C. W Małopolsce możemy spodziewać się 18 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.