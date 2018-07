Pogoda na czwartek 5 lipca. To będzie upalny dzień

Pogoda na 5 lipca. Czwartek będzie pogodny niemal w całym kraju. Jedynie w górach i obszarach podgórskich po południu i wieczorem okresami pojawią się opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Wybrzeżu, 25 st. C na Suwalszczyźnie, 30 st. C w centrum kraju do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni.