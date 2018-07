Pogoda na niedzielę, 15 lipca. Opady deszczu i burze

Niedziela będzie pogodna na zachodzie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach burzowych porywy mogą osiągnąć do 90 km/h. W poniedziałek pogoda będzie niemal identyczna jak w niedzielę. Na wschodzie i w centrum wystąpią opady deszczu i burze, a zachód może liczyć na chwile ze słońcem.