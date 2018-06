Pogoda na niedzielę. Niedziela z przelotnym deszczem. Poprawa pogody od wtorku

W niedzielę mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W Małopolsce do 18 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północny. W porywach może osiągnąć do 50 km/h. Poniedziałek będzie pogodny na południu i zachodzie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Słońce wyjdzie zza chmur i zrobi się cieplej.