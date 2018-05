Pogoda na piątek 25 maja. Jaki będzie początek weekendu?

W piątek na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północno-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć 90 km/h.