Pogoda na piątek, 6 lipca. Będzie słonecznie, ale może popadać

Pogoda na 6 lipca. Piątek będzie deszczowy w województwach południowych oraz częściowo na Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie. Może pojawiać się tam przelotny deszcz oraz burze. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.