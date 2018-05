Pogoda na piątek. Żar z nieba, możliwe burze

W piątek w Małopolsce możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie niewykluczony grad. Poza tym powinno być słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C w Nowym Targu do 31 st. C w Chrzanowie i Tarnowie. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h.