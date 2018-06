Pogoda na poniedziałek, 25 czerwca. Deszczowy i burzowy początek tygodnia

Poniedziałek w całym województwie deszczowy i burzowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C w Nowym Targu do 20 st. C w Krakowie i Chrzanowie. W najbliższych dniach w wielu miejscach kraju spadnie deszcz. Niewykluczone są też burze.Na północnym-wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 10 mm. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu do 5-15