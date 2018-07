Pogoda na poniedziałek: będzie ciepło, ale może popadać

W poniedziałek zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane i duże. Na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie popada przelotny deszcz (do 10 mm). W Krakowie również może popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Od wtorku pogoda poprawi się. Zacznie robić się cieplej i pojawi się więcej chwil ze słońcem.