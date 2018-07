Pogoda na środę, 25 lipca. Ciepło i burzowo [WIDEO]

Na zachodzie kraju będzie ciepło i pogodnie. Poza tym po południu wystąpią przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Od 25 st. na Rzeszowszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W Krakowie temperatura wzrośnie do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, północny. Podobne pogoda będzie w czwartek, natomiast w piątek burze mogą wystąpić już w całym kraju.