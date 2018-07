Poniedziałek ciepły, ale miejscami deszczowy. Burze pojawią się także w kolejnych dniach

W poniedziałek czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 - 20 mm, na południu burze. Jedynie na Podlasiu, Mazowszu i Ziemi Lubuskiej bez opadów. Temperatura maksymalna od 23 st. na północnym wschodzie do 26 st. na Lubelszczyźnie, w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80 km/h. W kolejnych dniach również w większości kraju wystąpi przelotny deszcz.