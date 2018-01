Poważny program odc. 11: po co jest ten płot?

Deweloper, który wyremontował nowohucki Dom Młodego Robotnika, postanowił otoczyć go płotem.Teraz część członków wspólnoty mieszkaniowej, która zawiązała się w budynku, chce go zdemontować. Ale są też tacy, którzy się temu opierają.Ci drudzy przekonują, że kupując mieszkanie jako jeden ze znacznych atutów brali właśnie ogrodzenie. Dzięki czemu nie łażą im tam obcy ludzie, nie rozrzucają puszek, nie niszczą placu zabaw, nie rozwalają roślinności i nie drą się po imprezie bezpośrednio pod oknem. Ekipa Poważnego Programu postanowiła sprawdzić, czy da się sforsować taki płot. I poszła wydeptaną ścieżką, która pozwala go obejść.