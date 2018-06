Sobota burzowa w całym kraju - także w Krakowie. Spokojniej w niedzielę

W sobotę w całym kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Kraków będzie jednym z najcieplejszych miast w Polsce - słupki rtęci pokażą tu 30 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni od zachodu skręcający na północny. W porywach burzowych może osiągnąć 90 km/h.