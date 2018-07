W czwartek burze prawie nad całym krajem. Wciąż będzie upalnie

W czwartek na północnym-zachodzie i krańcach zachodnich kraju będzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 mm i burzami z gradem. Temp. maks. od 26°C miejscami na północy kraju oraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku, 29°C w centrum kraju do 31°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz. Podobna pogoda wystąpi w piątek i sobotę.