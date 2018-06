W Krakowie środa słoneczna. Opady i burze wrócą w piątek

Środa w całym kraju przeważnie będzie słoneczna. Miejscami może pojawić się większe zachmurzenie, ale nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. Czwartek również zapowiada się słonecznie. Opady deszczu i burze mogą pojawić się dopiero w piątek.