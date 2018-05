W piątek burze z ulewnym deszczem. Kolejne dni przyniosą spokojniejszą pogodę

Piątek pogodowo będzie dość skomplikowany. Początkowo wystąpią przejaśnienia w południowo-wschodnich regionach, a w drugiej części dnia - na wschodzie. W pasie od Pomorza, Warmii i części Mazur, przez centralną Polskę aż po prawie wszystkie południowe regiony będzie pochmurno. Należy się również spodziewać gwałtownych burz z ulewnym deszczem do 40 l. na m. kw. Lokalnie pojawi się grad i wiatr z prędkością do 100 km/h. Temperatura wyniesie 22 st. C w Suwałkach, 18 st. C w Szczecinie i 28 st. C w Krakowie. Ciśnienie nieco obniżone, warszawskie barometry wskażą 1006 hPa. Poza burzami, wiatr będzie raczej umiarkowany. Kolejne dni przyniosą spokojniejszą pogodę. W sobotę burze już tylko na południowym-zachodzie. Temperatura powyżej 20 st. C. W niedzielę deszcz na wschodzie.