WOŚP 2018: Ksiądz oddał pieniądze z tacy na konto Orkiestry [WIDEO]

Ksiądz Kazimierz Klaban z Kościoła Polskokatolickiego przesypał wszystkie pieniądze zebrane na tacę do puszek wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego to zrobił? Czy spotkały go z tego powodu jakieś negatywne komentarze? - Wierni podchodzili do tego entuzjastycznie - powiedział w "Dzień Dobry TVN" ks. Klaban.