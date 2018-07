Wtorek ciepły i słoneczny na południu [POGODA]

We wtorek opady deszczu wystąpią na Wybrzeżu Gdańskim, Mazurach i Podlasiu. Na termometrach niska temperatura - od 17 do 19 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają poprawę pogody i ocieplenie. Termometry pokażą aż 27 stopni w Zielonej Górze, 26 we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W stolicy na barometrach 1001 hPa.