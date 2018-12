Więcej komfortowych połączeń, także międzynarodowych.PKP Intercity prezentuje rozkład jazdy na sezon 2018/2019 dla województwa małopolskiego

Nowości w rozkładzie

PKP Intercity przygotowało dla Małopolski szereg zmian w nowym rozkładzie. Przede wszystkim zwiększa się liczba połączeń z Krakowem – zarówno kategorii InterCity, jak i Express InterCity Premium. Z połączeń PKP Intercity między Warszawą a Krakowem w pierwszym półroczu 2018 r. skorzystało ponad 1,2 mln pasażerów. PKP Intercity wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, zwiększa liczbę połączeń Express InterCity Premium z Warszawy do Krakowa z 9 do 12 PKP Intercity uruchomi także nowe połączenie wieczorne Krakowa z Warszawą oraz Warszawy z Krakowem – IC Łokietek. Będzie kursować przez Centralną Magistralę Kolejową.

Pociąg IC Galicja kursować będzie w zmienionych godzinach: rano z Przemyśla do Krakowa, po południu z Krakowa. TLK Magnolia pod nową nazwą TLK Osterwa pojedzie do Przemyśla, trasę do Przemyśla w wybrane dni pokona też EIC Krakus pod nazwą EIC Lajkonik. Pociąg TLK Branicki będzie kursował między Gdynią a Krakowem, natomiast TLK Hańcza pojedzie w relacji Gliwice – Grodno/Suwałki.

Połączenia międzynarodowe

Pociąg IC Cracovia relacji Kraków – Praga prowadzi grupę wagonów bezpośrednio do Budapesztu. Nowością w ofercie PKP Intercity od kwietnia 2019 jest IC Sobieski kursujący z Krakowa do Wiednia. Pociąg IC Przemyślanin, jadący z Przemyśla, prowadzi grupę wagonów do Berlina, które będą przełączane do pociągu IC Nightjet w Katowicach. Pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt – Wrocław – Berlin umożliwi nocną podróż między Krakowem a Berlinem.

Prace modernizacyjne

Inwestycje realizowane w obrębie węzła krakowskiego sprawiają, że część pociągów ominie Kraków Płaszów i pojedzie przez Nową Hutę. TLK Podhalanin (Szczecin – Zakopane) i IC Oscypek (Katowice – Zakopane) ominą Kraków. Pierwszy z nich będzie kursować przez m.in. Katowice, Bielsko-Białą, jak również Andrychów, Kęty i Wadowice, które dzięki temu zyskają dostęp do oferty PKP Intercity. Drugi zaś pojedzie przez m.in. Katowice, Bielsko-Białą i Żywiec. W terminie od 24 lutego do 28 czerwca oraz od 10 września do 10 listopada linia kolejowa do Zakopanego z Krakowa będzie zamknięta dla ruchu.

Podróż warto planować z wyprzedzeniem

Osoby, które planują podróże z wyprzedzeniem, mogą liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP (Pendolino) oraz EIC. Dzięki niej m.in. z Krakowa do Warszawy można podróżować już od 49 zł. Natomiast oferta Promo pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej. Podróżować można już od 79 zł.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity proponuje zniżki w ofercie Wcześniej. Obejmuje ona wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W zależności od terminu zakupu biletu automatycznie naliczany jest rabat w wysokości 30, 20 lub 10 proc. Oferta obowiązuje do 7 dni przed wyjazdem.

Podróże weekendowe i rodzinne mogą być tańsze

Oferta weekendowa umożliwia wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity.

PKP Intercity ma także ofertę dla rodzin. Podróżujący w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę.

Szczegółowe informacje dla pasażerów

Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). 9 i 10 grudnia br. na największych dworcach w Polsce – m.in. Krakowie Głównym do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni.

