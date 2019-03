Wielka gala za nami. Nagrodziliśmy Mistrzów Urody z całej Małopolski!

Ostatni weekend marca, sobota. Już na kilkaset metrów od Expo Kraków można było zorientować się, że w tym miejscu dzieje się coś niezwykłego. Im bliżej hali tym więcej osób niosących kolorowe torby z logiem LNE. - Wystarczy założyć szpilki i ułożyć włosy, a człowiek już czuje się lepiej i pewniej - słyszę od kobiety, która idzie przede mną z wyjątkową gracją. Później zobaczyłam ją na scenie głównej Międzynarodowego Kongresu i Targów Kosmetologicznych LNE podczas rozdania nagród w plebiscycie Mistrzów Urody. To akcja, którą „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski” prowadziły wspólnie od połowy lutego. Monika Birówka-Bysiek odbierając wyróżnienie tryskała energią i prezentowała się zjawiskowo!

Dyplomy i cenne nagrody laureatom naszej akcji wręczali zastępcy redaktorów naczelnych „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” Małgorzata Nitek i Piotr Rąpalski.

Debiutanci i zawodowcy

Dla jednych nasza akcja była okazją do wypromowania swojej działalności. - Bardzo się cieszę! Swoją firmę prowadzę od 4 miesięcy, a już dostałam takie wyróżnienie - mówiła tuż po odebraniu nagrody Patrycja Kamińska, właścicielka salonu urody PK Beauty, który zwyciężył w pow. proszowickim. Inni w plebiscycie upatrywali okazję do podsumowania swojej dotychczasowej pracy. - To niesamowite uczucie po tylu latach być docenioną przez swoich klientów właśnie w ten sposób - komentowała Ewa Miśkiewicz, Fryzjerka Roku 2019 w Małopolsce.

Tarnów rządzi

Najliczniejszą grupą, która pojawiła się na naszej gali byli mieszkańcy Tarnowa oraz pow. tarnowskiego. Kiedy Monika Birówka-Bysiek właścicielka Studia Urody i Modelowania Sylwetki dwukrotnie pojawiła się na scenie by odebrać nagrody za pierwsze miejsce w kategorii Kosmetyczka Roku oraz drugie miejsce w kategorii Studio Urody Roku z hali dobiegały okrzyki „Tarnów górą!” oraz gromkie brawa. - Jestem bardzo wzruszona i czuję się wyjątkowo. Nagroda, której nie otrzymałabym bez wsparcia klientów sprawia, że czuję sens mojej pracy.

Wszystko zostaje w rodzinie

Dużym zaskoczeniem były nagrody przyznane dwóm siostrom. Ewelina Kuflowska-Chomańska zajęła w kategorii Linergistka Roku drugie miejsce. Natomiast jej siostra Monika uplasowała się na trzeciej lokacie w naszym plebiscycie. Różnica między obiema paniami wynosiła zaledwie 20 głosów.

Zwycięzców wybrali Czytelnicy

Laureatów akcji Mistrzowie Urody w kategoriach powiatowych wybieraliśmy w dwóch etapach. Najpierw osobno w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz we wszystkich powiatach Małopolski nasi Czytelnicy zdecydowali o tym, kto zostanie Fryzjerem Roku, Kosmetyczką Roku, Salonem Fryzjerskim Roku, Studiem Urody Roku oraz Stylistką Paznokci Roku. Zwycięzcy w każdej z tych kategorii poza dyplomami i nagrodami zdobyli awans do drugiego etapu głosowania - wojewódzkiego finału, który wyłonił najlepszych w Małopolsce. W finale zachowali głosy zdobyte w pierwszym etapie plebiscytu.

Wielkie emocje

Niezależnie od głosowania w powiatach, w pięciu regionach Małopolski: Krakowie i okolicach, Ziemi Tarnowskiej, Sądecczyznie, Podhalu i Małopolsce zachodniej wyłonieni zostali zwycięzcy w kategorii Trener Fitness Roku. W przypadku tej części naszej akcji walka była wyjątkowo zacięta. Różnica między zwyciężczynią w Małopolsce Zachodniej Joanną Pyrdziak, a Joanną Komenderą, która zajęła drugie miejsce, wynosiła zaledwie 7 głosów! Podobne emocje towarzyszyły zwycięzcom z kategorii wojewódzkich, czyli Linergistce Roku, Make-Up Artist Roku, Dietetykowi Roku, Barberowi Roku, Lekarzowi Medycyny Estetycznej Roku.

Już we wtorek 2 kwietnia ukaże się specjalny dodatek w którym zaprezentujemy wszystkich laureatów plebiscytu Mistrzowie Urody. Na naszej stronie internetowej opublikujemy także filmową relację.

