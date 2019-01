Wielka galeria kibiców skoków narciarskich

Skoki IO Pjongczang 2018. Złota sobota! Kamil Stoch mistrzem olimpijski!

Nicole Makarewicz

Konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni w Pjongczang. Co to były za emocje! Kamil Stoch skoczył na odległość 136,5 metra w drugiej serii i po raz trzeci w karierze został mistrzem olimpijskim! To pierwszy krążek dla Polski w Pjongczang.