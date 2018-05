Występy gwiazd, zmagania tancerzy i ogromne emocje. Finał 8. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Telewizji Polsat już za nami. O Kryształową Kulę walczyły dwie pary: Kasia Dziurska i Tomek Barański oraz Beata Tadla i Jan Kliment - i to właśnie oni ostatecznie zwyciężyli. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak wyglądała rywalizacja.

W finale 8. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" na parkiecie pojawili się wszyscy uczestnicy, którzy wcześniej odpadli z programu. Wystąpili także muzyczni gocie specjalni - Sławomir i Kajra, Margaret oraz Grzegorz Hyży. Tancerze, którzy biorą udział w show zatańczyli też ogniste tango.



Najwięcej emocji jak zwykle wzbudziły jednak ostatnie tańce finałowych par. Po pięknych tańcach w wykonaniu finalistów i pełnym emocjonującego oczekiwania głosowaniu 8. edycję "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" wygrali Beata Tadla i Jan Kliment.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.