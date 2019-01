WIELKI HOROSKOP na 2019 r.! Zobacz wróżby dla każdego znaku zodiaku! Co cię czeka w 2019 r.?

Kalendarz PIRELLI 2019 - zobaczcie artystyczne akty 4 sławnych kobiet i ich partnerów [ZDJĘCIA]

JK

Kalendarz Pirelli to wydawnictwo ukazujące się co roku, począwszy od 1964. Z założenia prezentuje artystyczne fotografie z aktami słynnych modelek i aktorek. W latach 60. był to firmowy kalendarz włoskiej filii firmy Pirelli, z czasem stając się renomowaną pozycją wydawniczą. Pop...