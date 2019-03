Wielogłowy. Psy czekają na nowe domy w schronisku. Nie kupuj, adoptuj

W Gminnym Schronisku dla Psów w Wielogłowach (gm. Chełmiec) na adopcję czeka wiele pięknych psów. Są zbadane przez lekarza, odrobaczone, wysterylizowane. Czekają na dobrych ludzi, którzy będą ich przyjaciółmi i zapewnią dom. Wiele z tych psów nie zaznało dobrego życia. Żyły na krótkich łańcuchach, bez świeżej wody i godziwego schronienia. Inne wałęsały się porzucone w lesie. Albo trafiły do schroniska po interwencji. Wszystkie zasłużyły na lepszy los. Mimo przejść są przyjazne dla ludzi. Będą doskonałymi towarzyszami i domownikami. Schronisko dla Psów w Wielogłowach zaprasza. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. W soboty i niedziele od godz. 8-10 i w godz. 15-17. Telefon do szefowej schroniska Beaty Kożuch 602 521 537.