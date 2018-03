O dymisji ze stanowiska wiceministra finansów i nowym wariancie Sądeczanki mówi poseł PiS Wiesław Janczyk. Podczas wtorkowej konferencji prasowej tłumaczył się też dziennikarzom z bałaganu w sądeckich strukturach partii.

Myślę, że nie osłabia. Kontakty, które mam, ścieżki, którymi uczęszczałem i uczęszczam nie będą zarastały jak ścieżki na górskich szlakach. Jestem w Warszawie regularnie i jako pełnomocnik PiS, robię co w mojej mocy, aby środki na Sądecczyznę nadal spływały.Do tej pory nie było problemów z zagwarantowaniem pieniędzy na inwestycje. Problemem jest opracowanie dokumentacji i wypełnienie procedur.Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poprosił o skierowanie do uzgodnień środowiskowych trasy, która obejmuje również najtańszy wariant tej drogi. Czyli budowy sądeczanki bez tunelu pod Justem. Myślę, że to nie powinno opóźnić realizacji inwestycji.Nie. Standardem jest tylko, że do decyzji środowiskowych i geologicznych przedstawia się trzy warianty. Wcześniej miałem informację, że dwa są wystarczające.Zapewniam, że będę robić wszystko, aby był realizowany wariant z tunelem. Trzeba jednak wiedzieć, że on podraża inwestycję o prawie pół miliarda złotych. Nie dziwi mnie więc zainteresowanie ministra tańszym rozwiązaniem. Można wyobrazić sobie sytuację, że Sądeczanka byłaby poprowadzona szybciej bez tunelu. Z założeniem jednak, że zostanie on później dobudowany.Będzie to miało pozytywny wpływ na wynik wyborów samorządowych, ponieważ jako pełnomocnik PiS będę miał więcej czasu na rozmowy z kandydatami. Moja nominacja na wiceministra nie była zdominowana funkcją polityczną, ale merytoryczną. Nie trafiłem do rządu w momencie, kiedy on się ukształtował zaraz po wyborach, a znacznie później. Ponadto jako sekretarz stanu pracowałem równo dwa lata. Tymczasem średnia „życia” na tym stanowisku wynosi rok, a za sukces uważa się trzy miesiące. Nie czuję więc, by moja pozycja została zdezawuowana. Cieszę się natomiast, że odzyskuję możliwość skierowania swoich działań na sprawy lokalne. Funkcja, którą wykonywałem była wymagająca i absorbująca czasowo.To indywidualny tok rozumowania, indywidualne podejście pana posła. Nic nie jest zakazane, każdy kogoś może proponować. Wiem, że Ryszard Nowak odnosi się do tego listu. Nie chcę zabierać państwa na wycieczkę w czasie, ale cztery lata temu było jaszcze więcej utyskiwań, skarg i ocen.Nie dam się sprowokować do ocen. Chciałbym, żeby w Nowym Sączu rządził prezydent z Prawa i Sprawiedliwości i szukam najlepszego kandydata.