Wiktoria Czernik uciekła z ośrodka w Nowym Sączu. Trwają poszukiwania 16-latki

Wiktoria Czernik to 16-letnia mieszkanka miejscowości Przemęczany w powiecie proszowickim. Nastolatka w styczniu poznała dwa lata starszego od siebie chłopaka, który całkowicie zawrócił jej w głowie.

- W lutym uciekła z domu i zamieszkała u niego. Niestety prośby o powrót do domu nic nie dawały. Córka jest bardzo uparta. Odpuściłam, bo przynajmniej wiedziałam, gdzie jest. Liczyłam, że wkrótce wróci do domu - opowiada Iwona Czernik, mama Wiktorii. - Okazało się jednak, że przestała chodzić do szkoły. Oddaliła się od wszystkich przyjaciół. Zerwała z nimi kontakt. Przestała się też odzywać do mnie.

Wiktoria została objęta nadzorem kuratora. Zapadła też decyzja o umieszczeniu 16-latki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Trafiła tam we wtorek (19 marca). Dwa dni później uciekła z ośrodka.

- Dwie godziny wcześniej byłam u niej, bo przywiozłam jej ubrania i potrzebne rzeczy. Nic nie wskazywało na to, że zamierza uciec - mówi Iwona Czernik. - Po powrocie do domu odebrałam telefon z placówki. Poinformowano mnie, że córka uciekła z trzema chłopakami.

Matka Wiktorii jeszcze w tym samym dniu sprawę zgłosiła sądeckiej policji. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzą poszukiwania opiekuńcze w związku z samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- W działania zaangażowane są również inne jednostki policji. Sprawdzana jest każda informacja na temat 16-latki i jej ewentualnego miejsca pobytu - podkreśla Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Osoby, które mogą posiadać informację na temat małoletniej proszone są o kontakt z sądecką Policją dzwoniąc na numer oficera dyżurnego: 18 442 46 30 (całodobowo) lub 18 442 43 28 w godzinach 7:30-15:30. Informacje również można przekazywać dzwoniąc na numer alarmowy 112.

- Martwię się, bo nie wiem, co się z nią dzieje, ani gdzie jest - podkreśla Iwona Czernik. - Chcę tylko, żeby córka odnalazła się cała i zdrowa. Dlatego apeluję o pomoc i przekazywanie wszelkich informacji policji.

Matka Wiktorii dodaje, że w poniedziałek jej córka ponoć była widziana w Krakowie w okolicach Nowego Kleparza. Policjanci sprawdzili trop, ale 16-latki nie znaleźli.

Wiktoria Czernik jest średniego wzrostu i ma czarne włosy sięgające poniżej ramion. Nosi mocny makijaż. Ośrodek opuściła w czarnej kurtce typu bomberka z pomarańczową podszewką, szarej bluzie i sportowym obuwiu.