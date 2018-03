Astronauci opowiadający o sekretach naszej planety i charyzmatyczni prowadzący - z Willem Smithem na czele. Wkrótce będziemy mogli obejrzeć produkcję National Geographic - Przedziwna Planeta Ziemia. Pierwszy odcinek już 3 kwietnia 2018.

"Przedziwna planeta Ziemia” odcinek 1. Oddech – premiera we wtorek 3 kwietnia o godz. 22:00

Pierwszy sezon produkcji podzielono na sześć tematycznych odcinków: Oddech. Burza. Tarcza. Początek. Przetrwanie. Ucieczka.W każdym z nich zetkniemy się ze specjalistami, którzy opowiedzą o tajemnicach planety, na której żyjemy. Serial ma ukazywać niezwykłe, skomplikowane i kruche oblicze Ziemi. Podczas oglądania znajdziemy odpowiedź na pytanie: Czy jesteśmy jedynym gatunkiem we Wszechświecie, który otrzymał przywilej życia?Seria dokumentalna wyprodukowana została przez spółki Nutopia i Protozoa Pictures. Jest produkcją przyrodniczo-naukową w zupełnie nowej odsłonie. W kolejnych odcinkach prowadzący program Will Smith zabierze widzów w niezwykłą podróż po 45 krajach, sześciu kontynentach i kosmosie. Premiera w kwietniu na National Geographic!W najnowszej produkcji National Geographic Darren Aronofsky, Jane Root, Will Smith i światowej sławy astronauci opowiedzą o najbardziej niezwykłym miejscu we wszechświecie. I choć wydawać by się mogło, że to jakaś odległa planeta – mowa o Ziemi. „Przedziwna planeta Ziemia" pokazuje historię i prawa rządzące naszą planetą nie tylko z ziemskiej perspektywy. Opowiadają o nich również ludzie, którzy jako jedyni mieli możliwość oglądania jej z kosmicznej perspektywy.