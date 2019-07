Wimbledon. Hubert Hurkacz: Widziałem szansę, by wygrać z Djokoviciem. Czułem ogromną radość z gry [ROZMOWA]

Niektórzy fachowcy porównują Pana styl gry do stylu Andy'ego Murraya…

Podobnie do niego robię naskok na returnie. Nie jestem jeszcze zadowolony z tego, jak returnowałem. Andy robi to dużo lepiej. Na tym polu można jeszcze wiele poprawić.

Jak wytrzymuje Pan presję? Na korcie numer 1 było kilkanaście tysięcy widzów, a rywalem lider światowego rankingu…

Staram się skupiać nad tym, o czym rozmawiamy z trenerem Craigiem Boyntonem. O tym, co mam robić w meczu, to bardzo mi pomaga. Chodzi o podejście taktycznie do pojedynku, na czym skupiać się przed returnem, przed serwisem. To odwraca uwagę od innych rzeczy.

Trzecia runda Wimbledonu to Pana duży sukces, czy pozostaje niedosyt?

Na pewno trochę niedosyt. Wiadomo, że póki nie wygra się turnieju niedosyt pozostaje. Taka porażka boli, bo widziałem możliwość, żeby wygrać z Djokoviciem. Zawsze widzi się, że można było zrobić coś lepiej. Wiadomo, że Novak to fenomenalny zawodnik i w meczu nie ma wielu szans, by powalczyć z nim. Zadowolony jestem z tego, że moja gra poszła do przodu, mentalnie też się wzmocniłem. To było kolejne bardzo cenne doświadczenie, które pomoże mi w przyszłości. Z tegorocznego Wimbledonu zapamiętam przede wszystkim wspaniałą atmosferę i radość z gry w tenisa na wspaniałym obiekcie. Teraz będę kibicował Łukaszowi Kubotowi. Mam nadzieję, że wygrają debla z Marcelo Melo.