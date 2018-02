Marzysz o wypoczynku? Wybierz się do hotelu Elbrus w Szczyrku i poczuj zapach wiosny. Wystarczy parę dni by odpocząć i zregenerować siły.

Już niedługo początek wiosny, a to doskonały moment, by zatroszczyć się o siebie i zregenerować po długiej i mroźnej zimie. Dobrze choć na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i spędzić wolny czas, np.w zdrowym, górskim klimacie.Dlatego warto wypocząć w gronie rodziny czy przyjaciół, tak aby pobyt stał się niezapomnianym przeżyciem dla najmłodszych i ich rodziców.W ofercie hotelu każdy znajdzie coś dla siebie. Nocleg w komfortowo urządzonych pokojach, bogate świąteczne menu, wyjątkowy smak i sztuka podawania. Pokój zabaw dla dzieci oraz kino malucha, malowanie jaj i zabawy z zajączkiem to tylko niektóre spośród atrakcji przygotowanych w hotelu Elbrus.Powodów by przyjechać do Szczyrku w tym roku jest coraz więcej. Warto również skorzystać z atrakcyjnej oferty długiego weekendu i spędzić tu majówkę. To idealna okazja by pozwolić sobie na błogie lenistwo. Można miło spędzić czas na hotelowym tarasie z pięknym widokiem na Skrzyczne i skocznie narciarką. Spragnieni wrażeń mają tu doskonałą bazę wypadową do pieszych wędrówek Nordic Walking czy wycieczek rowerowych.Osobom ceniącym aktywny relaks hotel poleca basen z jacuzzi, kompleks saun, a masaże oraz zabiegi pielęgnujące twarz i ciało w hotelowym Spa Armaczi pomogą zachować zdrowy i młody wygląd. Zapewniając przy tym harmonię duszy i ciała. A to wszystko w przytulnych wnętrzach przy dźwiękach kojącej muzyki w pięknej wiosennej scenerii Beskidów. Dopełnieniem całości przyjemnego pobytu jest wyśmienita kuchnia. Doskonała obsługa i atmosfera miejsca sprawią, że pobyt w hotelu Elbrus na długo pozostanie w pamięci.4noclegi, 4 śniadania a wśród nich uroczyste śniadanie wielkanocne, 3 obiadokolacjetradycyjne i jedna tematyczna, wspólna wycieczka do sanktuarium ze święceniem pokarmów oraz wspólne malowanie jajek, wielkanocne zabawy z zajączkiem i szalony śmigust na basenie dla najmłodszych, od 825 zł za osobęA jak wiadomo o arcydzieła należy dbać i obchodzić się z nimi z szacunkiem.Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy wyjątkową ofertę pobytów dla wszystkich wyjątkowych Kobiet.na pobyt na wszystkich pakietachKażdej z nas należy się chwila relaksu i odrobina luksusu.Taki dzień jak ten to fantastyczny moment, aby wraz z mamą, siostrą lub przyjaciółką zrobić coś dla siebie.Oferujemy zabiegi relaksujące, pielęgnujące i upiększające w hotelowym SPA(masaże relaksacyjne, zabiegi wyszczuplające, witalizujące, ujędrniające na twarz i ciało, kąpiele w wannie do hydromasażu z solą morską, peelingi i drenaże).Bezpłatne nieograniczone korzystanie z centrum rekreacji: basen z jacuzzi oraz przeciwprądem, sauna fińska, sauna parowa, sauna ziołowa, masaż strumieniowy.A może Panowie nie mają pomysłu na prezent dla swojej drugiej połówki??Weekend w górach lub pobyt z zabiegami w klimatycznym SPA luksusowego hotelu z pewnością będzie miłą niespodzianką dla bliskiej Ci osoby.ZapraszamyHotel Elbrus SPA & Wellness,Szczyrk, ul.Słoneczna 8, www.hotel-elbrus.pl RECEPCJA HOTELU, tel. 33 826 13 00, e-mail: recepcja@hotel-elbrus.plREZERWACJE INDYWIDUALNE tel. 33 826 13 00 e-mail: recepcja@hotel-elbrus.pl