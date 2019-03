Wisła - Cracovia. Zobacz, jak bawili się kibice Wisły w derbach Krakowa [ZDJĘCIA]

Tym razem prowadzony był zorganizowany doping z sektora C. Część kibiców protestuje co prawda nadal przeciwko zakazowi wywieszania flag związanych z kibolską grupą „Wisła Sharks”. Tym razem jednak skończyło się tylko na tym, że kibice nie wywiesili żadnych flag. Doping z sektora C był natomiast prowadzony przez tzw. gniazdowego. Generalnie kibice Wisły wspierali swoją drużynę. Nie zabrakło jednak też niestety niecenzuralnych „wycieczek” pod adresem gości.

