Witold Kozłowski już oficjalnie kandydatem na marszałka Małopolski

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Rekordowo mało głosów nieważnych

Grzegorz Skowron

Wyniki wyborów samorządowych 2018. W wyborach do małopolskiego sejmiku oddano 96 277 głosów nieważnych. To ponad dwukrotnie mniej niż cztery lata. Mniejsza liczba zmarnowanych głosów to przede wszystkim efekt rezygnacji z karty do głosowania w formie książeczki.