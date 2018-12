Właścicielka Gawęckówki i jej córka straciły dach nad głową i jedyne źródło utrzymania. Można im pomóc [ZDJĘCIA]

Aż 80 strażaków walczyło z pożarem pensjonatu Gawęckówka w Krzyżówce, który wybuchł w sobotę 1 grudnia około godz. 14.30. Akcja trwała prawie osiem godzin. Mimo wysiłków strażaków, całe drewniane poddasze pensjonatu zostało spalone.

Ośrodek należy do Natalii Gawęckiej, młodej, samotnie wychowującej ośmiolatkę matki. Sobotnia tragedia pozbawiła ich dachu nad głową i jedynego źródła utrzymania. Dlatego ich bliscy postanowili działać bardzo szybko. Artur Piekarz, kuzyn pani Natalii założył publiczną zbiórkę na portalu Zrzutka.pl. Można ją znaleźć wpisując hasło: „Odbudowa agroturystyki Gawęckówka u Natalii".

- Gawęckówka była znanym gospodarstwem agroturystycznym, które emanowało ciepłem i serdecznością. Chciała, aby turyści przybywający do niej w gościnę czuli się wyjątkowo i aby miło wspominali wizyty na Krzyżówce - podkreśla Artur Piekarz. - Świetna organizacja i determinacja młodej gospodyni pozwoliły na dobudowanie sali weselnej, której uroczyste otwarcie planowane było na 22 grudnia.

Pani Natalia zaciągnęła kredyt na budowę sali. Choć to bardzo wysoka kwota, miała się ona wrócić z planowanych imprez. Jak podkreśla jej kuzyn, teraz, gdy budynek strawił ogień, a pomieszczenia które nie zostały spalone, zalali wodą strażacy, nie ma na to szans.

- Trzeba jak najszybciej uprzątnąć zgliszcza i przywrócić do stanu używalności to co ocalało. Pomóżmy odbudować miejsce, w którym narodziło się tyle wspomnień oraz dajmy szansę na to, aby mogły powstać nowe – apeluje Artur Piekarz. - Dzięki nam, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą miały możliwość stać się okazją do czynienia dobra, tego prawdziwego, które realnie może wpłynąć na los tej młodej rodziny.

Pani Natalii można też pomóc za pośrednictwem Facebooka. Wystarczy wejść na stronę: „Licytacje na pomoc w odbudowie pensjonatu Gawęckowka u Natalii.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Bezpieczne dziecko. To musisz wiedzieć