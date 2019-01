WOŚP 2019. Ile zarabia Jurek Owsiak? Prezes fundacji zdradził swoje zarobki

W środę, 9 stycznia, Jurek Owsiak na swoim facebooku zdradził ile zarabia. Zrobił to po konferencji prasowej Narodowego Banku Polskiego dotyczącej zarobków związanych z pracą w tej instytucji. Dziennikarze dopytywali m. in. o zarobki Martyny Wojciechowskiej, jednej z dyrektorek w NBP. Odpowiedź na to pytanie nie padła. To zmotywowało prezesa fundacji WOŚP do wpisu, w którym zdradza jaką pobiera pensję.

Jurek Owsiak wyjaśnia, że jego zarobki nie pochodzą z konta fundacji WOŚP. Pensję pobiera od firmy Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako prezes WOŚP Owsiak ani żadna z trzech pozostałych osób zasiadających w zarządzie fundacji nie pobiera wynagrodzenia.