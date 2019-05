Wrocław. Pogrzeb gwiazdy Tercetu Egzotycznego - Izabelli Skrybant-Dziewiątkowskiej. "Pamelo, żegnaj"...

- Od trzydziestu lat znałem Izabellę. Pytała mnie co czyni człowieka szczęśliwym. Co da szczęście? Na ziemi nie można zaznać całego szczęścia. Szczęście można zaznać dopiero po spotkaniu Boga. W wieczności - mówił jeden z księży koncelebrujących mszę pogrzebową. - Niektórzy nazywali rodzinę Dziewiątkowskich polskimi Carringtonami. Ale prywatnie wiele wycierpieli. Byli krytykowani. Tłamszeni przez władze PRL. Ale Izabela nigdy się nie skarżyła. Wybaczała wszystkim.

Podczas pogrzebu można było składać datki na rzecz Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Izabella Skrybant - Dziewiątkowska przez całe życie wspierała dzieci z wrocławskiej kliniki hematologii.

Izabella Skrybant - Dziewiątkowska spoczęła na cmentarzu przy ul. Bardzkiej. Została pochowana u boku swojego męża - Zbigniewa Dziewiątkowskiego.

Znani ludzie wspominają Izabellę Skrybant - Dziewiątkowską

Michał Wiśniewski, piosenkarz, wokalista Ich Troje

Kiedy słyszę „Izabella Skrybant-Dziewiątkowska”, to pierwsza myśl, która od razu przychodzi mi do głowy, to „wielka historia polskiej muzyki”. Pani Izabella i jej „Tercet” wpisali się na karty historii, mimo że byli tłamszeni przez krytyków muzycznych i przez polityków PRL-u.

Krzysztof Krawczyk, piosenkarz

„Tercet Egzotyczny”? Ludzie walili na jego koncert drzwiami i oknami, a bilety na koncert „Tercetu” sprzedawały się jak świeże bułeczki z rana. Ich muzyka była w czasach Polski Ludowej inna niż wszystko to, co słychać było w radiu – południowoamerykańska, egzotyczna. To był zupełnie inny świat – do tego inne brzmienie, na scenie kostiumy przebogate: serdaki złotem harfowane, wielkie kapelusze…

Maria Szabłowska, dziennikarka muzyczna

Iza potrafiła kupić w Stanach Zjednoczonych – za wszystkie ciężko zarobione dolary – piękną kreację, żeby tylko świetnie wyglądać na scenie, żeby publiczność była zachwycona. Zawsze była na estradzie kolorowym ptakiem. Zjawiskiem.